An engem richtege Krimi huet sech Däitschland en Dënschdeg den Owend an der Halleffinall vun der U21-Europameeschterschaft géint England duerchgesat.

An engem dramatesche Match gewannen déi jonk Spiller am Eelefmeterschéisse mat 4:3 géint England.No 1982 an 2009 stinn d'U21-Juniore vum DFB eng drëtte Kéier an der Finall.Géigner zu Krakau sinn e Freideg déi spuenesch U21, déi och en Dënschdeg souverän 3:1 géint Italien gewonnen hunn.