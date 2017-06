Zu Mailand gouf et an 3 Matcher zwou Néierlagen an eng Victoire fir Lënster, déi éischt vun engem Lëtzebuerger Veräin op enger Europe Cup am Badminton.

Als Lëtzebuerger Champion war de Badminton Jonglënster d'lescht Woch um Europe Cup zu Mailand am Asaz.Trotz dem Forfait vun hirer beschter Spillerin huet déi Lënster Equipe sech net ënnerkréie gelooss an huet héich motivéiert zu Mailand gespillt.Am 1. Match gouf direkt géint déi gesaten Equipe aus Spuenien gespillt. Déi Lënster hu sech hei musse mat 1:4 geschloe ginn.Duerno goung et géint d'Equipe aus Lettland. An deem Match hunn déi Lënster Spiller hiert ganzt spillerescht Kënne gewisen an hunn och souverän mat 5:0 gewonnen. Dat ass iwwregens fir d'alleréischt iwwerhaapt, datt eng Lëtzebuerger Equipe um Europe Cup ee Match gewënnt.Den Dag drop ass et du géint d'Equipe aus Tschechien ëm d'Wurscht gaangen: De Gewënner sollt an d'1/4-Finale kommen. Jonglënster huet do ganz knapp verluer mat 2:3. Mat engem Spill méi gewonnen hätt Lënster d'Iwwerraschung vum Europe Cup fäerdeg bruecht.