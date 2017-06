Sport: Am meeschte gelies

D'nächst Woch fänkt am Tennis den drëtte Grand Slam Tournoi vum Joer un. De Gilles Muller ass zu Wimbledon op 16 gesat. Am Géigesaz zu deenen anere Grand Slamen, déi sech éischter op d'Weltranglëscht baséieren, hunn d'Englänner en speziell Rechnung, fir d'Tête de Serien ze definéieren, wou och d'Resultater vun de leschten 12 Méint op Wues consideréiert ginn. De Lëtzebuerger Sportler vum Joer steet am ATP-Ranking jo op der Positioun 26.

Bei den All England Championships ass de Britt Andy Murray dëst Joer op 1 gesat, virum Serb Novak Djokovic an dem Schwäizer Roger Federer.