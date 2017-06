© pressphoto.rtl.lu

Am spéide Mëttwoch de Moien ass de Progrès zu Glasgow gelant an huet den Owend nach en Ofschlosstraining am legendären Ibrox-Stadium, an deem 50.000 Spectateure fir eng exzellent Stëmmung während dem Match wäerte suergen.

Fir den Nidderkuerer Trainer Paolo Amodio gëtt et een Challenge fir seng Equipe optimal anzestellen, eng Equipe mat 9 neie Spiller par Rapport zur leschter Saison.