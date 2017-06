De fréieren Nationalspiller aus Frankräich an dem Kongo verstäerkt den Handball Käerjeng fir déi nächst Saison am Réckraum.

© HB Käerjeng

Den 33 Joer alen, 1,85 Meter groussen a 84 Kilo schwéieren Tuzolana huet fir d'lescht beim Tremblay HB an der ieweschter franséischer Divisioun gespillt. Zesumme mam VFL Gummersbach huet hien 2009 d'EHF-Coupe gewonnen an ass 2007 mat der US Ivry franséische Meeschter ginn.Fir d'franséisch Härennationalequipe stoung hie véier Mol um Terrain, fir de Kongo huet hie bei den Afrikameeschterschafte vun 2012 an 2014 gespillt.Zu Käerjeng huet hien e Kontrakt fir 2 Joer ënnerschriwwen.

