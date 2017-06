Et war déi éischte Kéier, dass déi chilenesch Footballnationalequipe bei dësem Tournoi dobäi war.

Am Eelefmeterschéisse setzt sech La Roja mat 3-0 géint Portugal duerch. De chilenesche Golkipp hat déi dräi Eelefmeter vun de Portugisen all gehalen.An der Final e Sonndeg trëfft Chile entweder op Däitschland oder Mexiko. Dat decidéiert sech um Donneschdeg, wann déi zwou Equippen an der zweeter Halleffinalle géinteneen untrieden.