Et gëtt also erëm en Natioune-Präis-Sprangen zu Lëtzebuerg, wat et schonn Enn 1980er, Ufanks 90er zu Ueweraanwen gouf.

Deemools hat een awer nach net den Niveau, fir datt eng Lëtzebuerger Equipe konnt matreiden. Dat ass awer eng grouss Motivatioun fir dëst Joer. Dat sot de President vun der Reitsport-Federatioun an Organisateur vun de Réiser Päerdsdeeg, François Thiry op der Pressekonferenz am Februar. An déi Motivatioun dierft och bei de Lëtzebuerger Reider do sinn. An de leschte Joren hu si gewisen, dass si hir Plaz beim Natioune-Präis hunn. Ënner anerem mat de Victoiren 2014 an dat Joer drop zu Celje a Slowenien. Elo kënnen d'Lëtzebuerger Reider virun eegenem Public untrieden. Et huet een am Grand-Duché staark Equippen, déi d'Land och zu Réiser gutt wäerte vertrieden.



Duerch den Natioune-Präis huet den Datum musse geréckelt ginn. Geridde gëtt elo vum 29. Juni op den 2. Juli. Awer och déi Woch drop ass och nach een 2 Stären CSI. Sou dass d'Réiser Päerdsdeeg sech elo iwwer praktesch zwou Wochen zéien.



LINK: D'Réiser Päerdsdeeg LIVE suivéieren an all d'Resultater op ee Bléck.



Dëst Joer feieren d'Réiser Päerdsdeeg de 25. Gebuertsdag (02.02.2017) Bis bei d'Réiser Päerdsdeeg sinn et nach ronn 5 Méint. Op enger Pressekonferenz goufen et elo awer schonns éischt Detailer.



Thursday, 29th June 09:00 competition n°1, CSI*, 125cm, Prix l’Essentiel 1) Lucie Kieffer 2) Jan Müller 3) Noemie Goergen

12:00 competition n°2, CSI*, 135cm, Prix CLE

15:00 competition n°7, CSIO***, 135cm, Prix Losch

17:30 competition n°8, CSIO***, 150cm, Grand-Prix Mako

19:00 Nationscup Team presentation

19:00 Show Sweet Angles – Espérance Esch cheerleading while the Nations Team presentation

20:00 Grand Chef’s Pizza ‘n Pasta Contest by Gault & Millau





Friday, 30th June 09:00 competition n°3, CSI*, 125cm, Prix Oscar immobilier

11:30 competition n°9, CSI***, 140cm, Prix Veuve Cliquot

14:40 Official course inspection

15:00 competition n°10, CSIO*** 1st round, 150cm, Grand-Prix Land Rover FEI Longines NationscupTM



FEI Longines NationscupTM 17:00 Presentation of equestrian sports in Luxembourg by FLSE Dressage, Endurance, Driving, Western & Children Ponyriding

18:00 competition n°10 CSIO*** 2nd round, 150cm, Grand-Prix Land Rover FEI Longines NationscupTM

FEI Longines NationscupTM 19:15 Agility Luxembourg

19:20 Skydivers Para Cercle Luxembourg

19:30 Nationscup price giving ceremony

20:00 25th birthday party Réiser Paerdsdeeg

23:00 Saumur Luxembourg’s Evening Show

Saturday, 1st July 09:00 competition n°4, CSI*, 125cm, Prix Cimalux

11:30 competition n°11, CSIO***, 140cm, Prix Baloise Assurances

14:00 competition n°5, CSI*, 135cm, Prix Cloos

16:00 Agility Luxembourg

16:30 competition n°12, CSIO***, 150cm, Prix Freelander’s La grande chasse

La grande chasse 18:30 Horse and Dogs presented by Fare real estate

19:00 Sunset Dinner over the Green by Veuve Cliquot Fashion show by Freelander’s in cooperation with Gala Models Austria

21:30 Deborah Brüchele’s “Horses with Lights” Show Music by J. Belova JAZZ

Sunday, 2nd July

08:30 competition n°13, CSIO***, 140cm, Prix Loterie Nationale

11:00 competition n°6, CSI*, 140cm Grand-Prix Bil



Grand-Prix 13:30 Charity Race by Haestens – Race Ardenner horses

– Race Ardenner horses 14:00 Horse and Dogs presented by Fare Real Estate

15:00 competition n°14 CSIO***, 150cm Grand-Prix de Luxembourg FEI Longines Ranking Class

FEI Longines Ranking Class 18:00 Remise des prix et trophées