E Freideg den 18. August ass um 20.30 Auer den 1. Match vun der Saison 2017/2018 ugesat. Do kënnt et zum Match FC Bayern München - Bayer Leverkusen.

Déi aner Matcher um 1. Spilldag sinn:

Hoffenheim - Bremen

Berlin - Stuttgart

Freiburg - Frankfurt

Gladbach - Köln

Schalke - Leipzig

Hamburg - Augsburg

Mainz - Hannover

Wolfsburg - Dortmund





An der zweeter Bundesliga geet et de Weekend vum 28. Juli scho lass. Hei kritt d’Armina Bielefeld mam Lëtzebuerger Trainer Jeff Saibene et doheem mat Jahn Regensburg ze dinn.