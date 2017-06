X

Däitschland huet vun der éischter Minutt u Mexiko ënnert Drock gesat a konnt dann och fréi mat 1:0 a Féierung goen. An der 6. Minutt huet den Henrichs eng Flank un d'Strofraumgrenz gemaach, hei huet de Goretzka direkt ofgezunn an de Ball am lénksen Eck ënnerbruecht.Kuerz drop huet et eng weider Kéier am Goal vun de Mexikaner gerabbelt. De Goretzka huet eng Pass vum Werner an d'Déift aus 14 Meter verwandelt. Dat war den 2:0 fir d'Equipe vum Joachim Löw.Däitschland ass mat dësem Avantage an déi zweet Hallschent gaangen an huet hei näischt méi ubrenne gelooss.Kuerz virum Enn vun der Partie huet de Fabian fir d'Mexikaner op 1:3 verkierzt, ma an der Nospillzäit war et de Younes, deen de 4:1 markéiere konnt.Domadder gewënnt Däitschland an der Halleffinall mat 4:1 géint Mexiko.E Mëttwoch hat sech Chile no Eelefmeterschéissen mat 0:3 géint Portugal duerchgesat.D'Finall vum Confed Cup tëscht Däitschland an Chile gëtt e Sonndeg den Owend um 20 Auer gespillt.