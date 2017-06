Jaylen Bland, 24 ans, un Américain de 1.90 m, a signé un contrat pour la saison prochaine chez AB Contern. Jaylen est un guard qui jouera sur les positions 2 et 1. Après son parcours en NCAA 1 à l’université de Murray State et puis California Riverside en NCAA 1, Jaylen est passé par la D League en Amérique avec les Salt Lake Stars l’année dernière. Après Tim Steffen ( BC Mess ) et Xavier Ford, Jaylen Bland est le 3ème nouvel joueur de l’AB Contern. Tous les joueurs luxembourgeois restent à Contern, sauf David Torres, qui nous quitte après 11 saisons. Merci David et bonne chance au Black Star Mersch.