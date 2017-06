© Archiv-Foto

Am Tennis Interclub ass e Samschdeg hei zu Lëtzebuerg an der ieweschter Divisioun de leschten Dag virun de Finalen. Fir déi lescht Ronn huet sech d'Schéiss souwuel bei den Dammen, wéi och bei den Häre scho qualifizéiert. Et ass also richteg spannend wien 2. Finalist gëtt. Et gëtt an deem ganzen Interclub-Championnat awer och e klenge Bemol.

D'Lëtzebuerger Tennis Federatioun hat e Reglement agefouert, datt méi Spiller, déi en direkte Lien mam Land hunn, sollen um Terrain stoen. Do sinn awer Veräiner kreativ ginn, sou den FLT-President Claude Lamberty. Do si lo z.b. op eemol Spiller hei am Land iergendwou als Employé ugestallt, fir e Lien mat Lëtzebuerg ze hunn, obwuel se ganz wäit ewech wunnen. Do musse wuel nach verschidde Stellschrauwe gedréint ginn, sou de Claude Lamberty.

Et huet näischt domat ze dinn, datt d'Reglement net komplett genuch ass, seet den FLT-President. Et wier awer wéi bei all System, wann ee ganz kreativ Léisunge sicht, da fënnt een der och. Et wier a sengen Aen och net un der Federatioun fir elo méi streng ze ginn. Si kéinte just Propose maachen a si hätten als Federatioun ganz kloer den Optrag fir d'FLT-Spiller, déi "eenheemesch" Talenter a Spiller, ze fërderen, ze schützen, fir dass déi fir eis Nationalequippen herno spillen an dëst op engem gudden héijen Niveau. De Recht, dat sinn d'Veräiner. Wann déi op der Assemblée General vun hirem Stëmmrecht profitéieren an der Meenung sinn, d'Reglement misst verstäerkt a verschäerft ginn, da wier d'Federatioun do net dogéint.

Et kéint een sech natierlech virstellen, datt déi kreativ Clibb, net domat averstanen sinn. De Claude Lamberty ënnersträicht awer nach emol, dass et der Federatioun hiren Optrag ass, dass déi "eenheemesch" Spiller gefërdert solle ginn.

Lo ass e Samschdeg emol de leschte Spilldag, virun de Finalen. Déi 1. Final ass dann e Samschdeg-8-Deeg op der Schéiss.