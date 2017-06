© afp

Spuenien war als Favorit an d'Partie gaangen. An der 40. Minutt konnt de Weiser fir Däitschland awer den entscheedende Goal markéieren. Den Toljan huet de Ball mat enger Flank vun der rietser Säit virun de Goal bruecht an do huet sech de Weiser an d'Lut geschrauft an dat ronnt Lieder an de lénke Wénkel gekäppt.Bis déi 90. Minutt ass kee Goal méi gefall, sou datt Däitschland d'Finale mat 1:0 géint Spuenien gewënnt.