© Red Boys

Den ex Mazedoneschen Nationalkeeper war elo viru kuerzem nach Assistent Coach an der héchster Franséischer Divisioun an zwar zu Chambéry.Den Engagement vum Goakleeper Petar Jokanovic a vum Vladimir Rusia goufen confirméiert esou wéi de Comeback vum ex Nationalspiller Joe Faber deen eng Sasion opgehalen hat.En Thema war natierlech och den Depart vum Nationalspiller Yann Hoffmann. Säi Brudder Jimmy Hoffmann huet et no sengen Studien jo virgezunn op Diddeleng ze goen a Plaz zréck bei säin Heemechtsveräin.De Gilles Thierry wäert och d’Red Boys verloossen.De President vun den Déifferdenger John Scheuren huet de Projet 2020 presentéiert wou verstäerkt op d’Integratioun vun der Jugend gesat gëtt.