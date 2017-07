© Serge Marteling

Déi éischt Halleffinale tëscht béide Jugendequippen hat jo musse frësch gespillt ginn, an der Neioplo tëscht der Victoria Rouspert an dem F91 Diddeleng konnt sech Diddeleng um Samschdeg de Mëtteg mat 3:2 zu Ralingen (D) behaapten.Domat heescht d'Finale elo Entente Osten géint Diddeleng.D'Goaler um Samschdeg: Déi Rousperter haten de besseren Depart erwëscht a sinn an der 10. Minutt 1:0 an an der 29. Minutt esouguer 2:0 a Féierung gaangen. Ma no der Paus huet sech Diddeleng zeréckgekämpft an an der 34., der 43. an an der 45. getraff, esou datt den F91 weider ass.Déi éischt Halleffinale hat jo mussen - no vill Gedeessems - nei gespillt ginn, well beim Eelefmeterschéissen der just 3 amplaz 5 geschoss gi waren.No zweemol 30 Minutten hat et deemools 1:1 gestanen an no den Eelewer hat Diddeleng 3:2 d'Nues vir.Dee Score gouf et dann elo op en Neits, déi Kéier awer ouni Eelefmeterschéissen an ouni Imbroglio duerno.D'Finale Diddeleng - Entente Osten ass elo fir den 8. Juli ugesat.