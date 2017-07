Schwammmeeschterschaften an der Coque (01.07.2017) Um Samschdeg war den éischten Dag vun den nationale Schwammmeeschterschaften an der Coque. D'Lëtzebuerger Vedette waren och mat dobäi.

Extrait Laurent Carnol



Eng ganz respektabel Leeschtung och en vue vun der Weltmeeschterschaft Enn Juli zu Budapest. De Lëtzebuerger wäert elo mat vill Confiance ureesen.

D'Julie Meynen gëtt da Championne op den 100 Meter Crawl an dat an der Zäit vu 56 Sekonnen an 39 Honnertstel.De Raphael Stacchiotti schléit op den 200 Meter Papillon no 2 Minutten, 3 Sekonnen a 95 Honnertstel un a verpasst domadder säin eegene Landesrekord ëm eng Sekonn.