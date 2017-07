Gewonnen gouf d'Course vum Bob Haller, dëst virum Däitschen Yannic Stollknern an dem Lëtzebuerger Tom Krier.Bei den Dammen war d'Victoire fir d'Deborah Schouten aus Holland. Éischt Lëtzebuergerin war d' Danièle Flammang.Dës weideren stoungen och nach Kannercoursen, grad ewéi eng Course fir d' Youth A an d' Junioren um Programm. Hei konnt sech bei de Meedercher Eva Daniëls an bei den Jongen den Christophe Logelin duerchsetzen.