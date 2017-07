© AFP

Sensatioun am Boxen. Den Australier Jeff Horn huet sech am gréisste Boxmatch an der Geschicht vun Australien géint de klore Favorit a WBO-Weltmeeschter Manny Pacquiao vun de Philippinen duerchgesat. Domadder ass den Jeff Horn neie Boxweltmeeschter vun der WBO am "Welterweight".