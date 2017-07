Op de regionale franséische Schwammmeeschterschaften am 50 Meter Baseng zu Limoges ass de Julien Henx an de Serien en neie Lëtzebuerger Rekord geschwommen.

De Julien Henx bei de Spiller vun de klenge Länner 2017. © pressphoto.rtl.lu (archiv)

Den 22 Joer ale Schwëmmer aus der Elite-Sportsektioun vun der Arméi schléit no 24 Sekonnen an 46 Honnertstel un a verbessert säin eegene Rekord am 50 Meter Papillon vun zejoert ëm 9 Honnertstel. Donieft huet sech den Henx mat deem Chrono och fir d'Weltmeeschterschaft Mëtt Juli zu Budapest an Ungarn qualifizéiert.