104 Goaler huet de Claudio Pizarro a senger Karriär fir Werder geschoss. Elo trennt sech de Veräin vu sengem Stiermer. Et hätt ee vill Konkurrenz op deem Posten an et wéilt een och deene jonke Spiller eng Chance ginn, sou de Sportchef Frank Baumann. Scho Mëtt Mee hätt de Veräin signaliséiert, datt een net verlängere géif.De Pizarro selwer hätt wuel nach gäre fir Werder gespillt, ma d'Entscheedung huet hien awer net esou haart getraff. E Galamatch fir den 38 Joer ale Stiermer ass awer geplangt.