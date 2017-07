© afp

Nodeems Portugal géint Chile a Mexiko géint Däitschland verluer haten, hu béid Equippe misse géinteneen untrieden. béid Equippen hunn an dësem Turnéier gutt Performancë gewisen.An der 15. Minutt ass de Match du richteg lancéiert ginn. Den André Silva ass eleng op de Goal vum Ochoa gelaf ewéi de Rafael Marquez de Portugis vun de Bee geholl huet. Dem Arbitter ass näischt aneres iwwereg bliwwen ewéi op de Punkt ze weisen an dem Mexikaner Giel ze weisen. De Gefoulten ass sëlwer ugetrueden, wat bekanntlech kee Gléck bréngt. Esou och an dësem Fall, dem André Silva säi Schoss konnt den Ochoa paréieren.No ronn enger hallwer Stonn hat Mexiko déi éischt gutt Chance, dat duerch hir Buteur, den Chicharito. Am 1 géint 1 mam portugisesche Goalkipp huet de Mexikaner awer de Kierzere gezunn. Gutt Reaktioun vum Rui Patricio.Mat engem 0:0 goufen d'Säite gewiesselt. 9 Minutten no der Paus konnt Mexiko a Féierung goen. Ganz onglécklech aus der Siicht vun de Portugisen, dat well et een eegene Mann ass, deen de Ball an de Filet schéisst. D'Mexikaner hunn eng stramm a flaach Pass an de Strofraum gespillt, den Neto stoung op der falscher Plaz an esou ass de Ball vu sengem Fouss an de Goal gesprongen.Elo war Portugal gefuerdert. Si konnt sech och e puer gutt Goalchancen erausspillen. Zweemol waren se ganz geféierlech no engem Corner an och mat Schëss aus der Distanz, ma den Ochoa am mexikanesche Goal war ëmmer nees zur Stell fir d'Gefor ofzewieren bis zur 91. Minutt. Do konnt de Pepe no enger Flank vum Quaresma egaliséieren, esou dass et huet missen an d'Verlängerung goen.An der éischter Hallschent vun der Verlängerung krut Portugal nees een Eelefmeter zougesprach, dat no engem Handspill vum Layun. Den Adrien Silva huet sech probéiert géint den Ochoa an dës Kéier mat dem besseren Enn fir de Stiermer, deen dem Mexikaner keng Chance gelooss huet a Portugal domat a Féierung brénge konnt.Ma an der 106. Minutt krut de Semedo seng zweet Giel gewisen an huet den Terrain domat misse verloossen. Déi lescht 14 Minutten huet Portugal hire Virsprong also missen zu 10 verteidegen. Dat hu si gepackt a kommen domat op déi drëtt Plaz.