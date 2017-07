© Facebook Triathlon Holten

© Corinne Kraus

Beim ETU Sprint Triathlon Premium European Cup e Samschdeg zu Holten an Holland ass de Stefan Zachäus als eenzege Lëtzebuerger Vertrieder un den Start gaangen. Bei insgesamt 58 Athleten déi an d'Zil komm sinn, konnt sech de Stefan Zachäus mat der 15. Plaz ganz gutt aus der Affär zéien.Hie konnt eng gutt Schwammleeschtung ofliwweren an ass als ee vun deenen Éischten aus dem Waasser geklommen, konnt beim Vëlo fir matfueren a war un der Spëtzt erëm an d'Wiesselzone komm. No de 5 Kilometer lafen ass hien de 15. ginn an konnt weider Punkten fir den ITU Ranking sammelen.Den Dany Papi ass um Sonndeg beim Ironman Austria zu Klagenfurt un de Start gaangen. Hien ass insgesamt den 45. ginn an a senger Altersklass konnt hien eng gutt 10. Plaz realiséieren.