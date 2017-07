© afp

Chile konnt sech an der Halleffinale no Eelefmeterschéisse géint den Europameeschter aus Portugal behaapten. Däitschland hat et sech bei der Victoire géint Mexiko e bësse méi einfach gemaach.Chile, de Gewënner vun der Copa America, huet déi éischt 20 Minutten de Match voll a ganz dominéiert. D'Südamerikaner hunn et oft aus der Distanz probéiert mat gudde Schëss an och am Strofraum hat Chile geféierlech Aktiounen.Den Diaz huet an der 20. Minutt dunn awer ee risege Feeler gemaach. De Verteideger huet als leschte Mann de Ball géint de Werner verluer, dee sech dunn virum Bravo presentéiert huet. De Stiermer vun RB Leipzig huet de Ball dunn op de Stindel eriwwer geluecht, deen de Ball just nach an den eidele Goal huet misse schéissen. Den 1:0 war dem Stindel säin 3. Goal am lafenden Turnéier.No der Féierung war d'Partie ee gutt Stéck méi ausgeglach. Béid Equippen hunn elo aktiv matgespillt. Dëst huet awer och dozou gefouert, dass d'Spectateuren keng richteg geféierlech Aktiounen méi gesinn hunn, bis op ee flotte Schoss aus der Distanz vum Draxler an der 40. Minutt.Kuerz virun der Paus hat dunn de Goretzka nach eng gutt Geleeënheet fir op 2:0 ze erhéijen. Ma de Bravo war zur Stell.Sou ass et mat dësem 1:0 Avantage an d'Paus gaangen.Nom Säitewiessel hunn d'Chilenen nees méi staark ugefaangen, ma d'Equipe vum Jogi Löw war méi geféierlech. An der 54. Minutt hat den Draxler eng gutt Méiglechkeet no engem flotte Solo, ma säi Schoss ass knapp laanscht de Goal gaangen.Chile huet eppes misse maachen an d'Südamerikaner hunn och weider gutt Chance erausgespillt, ma déi néideg Konsequenz am Ofschloss huet gefeelt.An der 95. Minutt krut Chile nach eng Kéier ee Fräistouss, mee den Ter Stegen konnt de Schoss vum Sanchez paréieren.Esou ass et bei dësem knappen Avantage bliwwen an Däitschland gewënnt domat d'Generalprouf fir d'WM dat nächst Joer a Russland.