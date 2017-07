De Lëtzebuerger Sportler vum Joer huet an der 1. Ronn am 3. Grand Slam vun der Saison an 3 Sätz 7-5, 6-4 an 6-2 géint den Ungar Marton Fucsovics gewonnen.

© AFP (Archiv)

De Gilles Muller (ATP-26) steet zu Wimbledon am 2. Tour vum Haapttableau an kritt et mam Tschech Lukas Rosol (ATP-215) ze dinn.De Lëtzebuerger Sportler vum Joer huet sech e Méindeg an der 1. Ronn am drëtten Grand Slam vun der Saison an 3 Sätz 7-5, 6-4 a 6-2 géint den Ungar Marton Fucsovics (ATP-109) duerchgesat.D'Mandy Minella huet am 1. Tour an 2 Sätz 1-6 an 1-6 géint d'Francesca Schiavone aus Italien, fréier Nummer 4 op der Welt, verluer. Och wann et op sportlechem Plang net esou gelaf ass wéi erhofft, huet déi 31 Joer al Spillerin vun der Spora mat hirem Mann an Trainer Tim Sommer op privatem Plang annoncéiert, datt si Enn des Joers e klengt Meedchen kréien. D'Minella leet och vun elo un, eng Babypaus an.