Et war Zäit fir d'Retourmatcher an der 1. Qualifikatiounsronn an der Europa League um Donneschdeg den Owend.

© Screenshot

An der éischter Halschent huet sech d'Equipe vum Trainer Jeff Strasser extrem schwéier gedoen, no vir ass net vill zesummegaangen a bei eegenem Ballbesëtz hunn Iddie gefeelt. De Goal fir Milsami huet den Antoniuc no 37. Minutte geschoss, de Fola Goalkipp Thomas Hym huet bei dësem Fräistouss keng gutt Figur gemaach.No der Paus konnt d'Fola sech steigeren an an der 58. Minutt duerch den Dallevedove ausgläichen. No 90 Minutten ass d'Partie mat engem 1:1 op en Enn gaangen. D'Fola steet no Nidderkuer an der zweeter Ronn vun der Europa League Qualifikatioun.



Alleguer d'Resultater am Iwwerbléck:



Um 16 Auer (D'Equippen a bolt sinn eng Ronn weider):

AEL-St Joseph's 6:0

Dacia-Shkëndija 0:4



Um 17 Auer:

Milsami-Fola Esch 1:1

Ordabasy-NK Siroki Brijeg 0:0

Tirana-M. Tel-Aviv 0:3

FK Suduva-FC Shakhtyor 2:1

Pelister-Lech Poznan 0:3



Um 17.30 Auer:

Rabotnički-Tre Penne 6:0

Jelgava-Ferencváros 0:1



Um 18 Auer:

Flora-Domzale

Atlantas-Kairat

Gandzasar-Mladost Podgorica

HJK-Connah's Quay

Trakai-St. Johnstone

SJK-KR Reykjavík



Um 18.45 Auer:

Liepāja-Crusaders F.C.



Um 19 Auer:

Déifferdeng-Zira

Ružomberok-FK Vojvodina

FC Vaduz-Bala Town

AIK-KÍ

Slovan Bratislava-Pyunik

FC Inter Baku-Mladost Lučani

Kutaisi-Trenčín

Botev Plovdiv-Partizani

Dunav Ruse-Irtysh



Um 19.30 Auer:

NSÍ-Dinamo Minsk

Bangor-Lyngby



Vasas-Beitar Jerusalem

Sant Julià-Skënderbeu

Gorica-Shirak FC

FK Sutjeska-Levski Sofia

Jagiellonia-Dinamo Batumi



Altach-Sachkhere



Folgore-VallettaVasas-Beitar Jerusalem

Zeta-Željezničar





B36 TórshavnNomme KaljuFK Sarajevo-ZariaPrishtina-NorrköpingOlimpija NK-VPSFloriana-Red Star BelgradeOsijek-UE Santa ColomaDerry City FC-MidtjyllandColeraine-HaugesundCork-FC Levadia Tallinn