An den éischte 45 Minutten haten d'Profie vu Glasgow e bësse méi vum Match a waren och méi geféierlech a Richtung Goal, ma och Nidderkuer konnt sech e puer gutt Chancen erausspillen. Goaler sinn dobäi awer keng gefall. Wichteg z'erwähnen ass, datt Nidderkuer schonn no 33 Minutten de Goalkeeper huet misse wiesselen, nodeem de Flauss sech wéigedoen hat, koum de Schinker op den Terrain.Eng gutt Chance hat Nidderkuer kuerz no der Paus. De Françoise war no enger gudder Pass an d'Déift eleng ënnerwee Richtung Goal vun de Rangers, ma hie koum net laanscht de Foderingham am Goal vun de Rangers. Eng ganz grouss Goalchance fir d'Schotte gouf et an der 64. Minutt, ma de Schinker konnt aus kuerzer Distanz retten.D'Äntwert vun Nidderkuer koum kuerz dono. Den Olivier Thill gëtt de Ball gutt eran an de Françoise kann aus kuerzer Distanz markéieren. Domadder steet et elo Matchiwwergräiwend 1:1 an Nidderkuer huet nees eng gutt Chance, fir eng Ronn weider ze kommen.Déi Chance ass nach méi grouss ginn, nodeem de Sébastien Thill an der 75. Minutte e Fräistouss vun der rietser Säit direkt op de Goal bruecht huet an domadder de schottesche Keeper iwwerrasche konnt.Eng gutt Chance haten d'Rangers an der 86. Minutt, ma de Schinker am Goal konnt de Ball nees op d'Lat lenken. Déi Nidderkuerer stinn Defensiv an d'Rangers maachen alles, fir dee wichtegen Auswäertsgoal ze markéieren, mat deem si eng Ronn weider wieren. D'Rangers hunn et mat héije Bäll probéiert an Nidderkuer huet mat der ganzer Equipe probéiert, fir dogéint ze halen. Ma wann d'Rangers mol duerchkoumen, war et de Schinker am Goal, dee sech keng Blouss ginn huet. An der 93. Minutt treffen d'Schotten dann nach eng Kéier d'Lat, esou datt et weider 2:0 stoung.Et war déi lescht Aktioun vum Match, esou datt Nidderkuer sech fir den zweeten Tour vun der Qualifikatioun fir d'Europa League qualifizéiert.Am anere Match vun der Europa League, deem um Dënschdeg gespillt gouf, trenne sech(Malta) a(Ungarn) 3:3. De Kaljevic (3', 86'(p)) an den Effiong (56') treffe fir Balzan, fir Videoton war et de Geresi (15'), Scepovic (23') an Juhasz (80'). D'Ungarn haten den Allermatch doheem 2:0 gewonnen a sinn esou eng Ronn weider.