De Stiermer muss sech en neie Veräin sichen, nodeems en ze spéit aus der Vakanz komm ass an 3 Trainingsunitéite verpasst huet.



D'Fola huet de Footballspiller doropshin Enn Juni schonn suspendéiert.



Dem 22 Joer ale Stiermer bleift elo just e Wiessel an d'Ausland. Wéi et heescht, hätt de Gerson Rodrigues Kontakter an der Belsch an an Holland.