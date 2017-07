© pressphoto (Archiv)

De Gilles Muller huet et e Mëttwoch ganz spannend gemaach. Am 5. Saz konnt de Lëtzebuerger beim Stand vu 5:6 zwee Matchbäll vum Tschech ofwieren an huet op 6:6 ausgeglach. Um Enn wënnt de Lëtzebuerger de Saz mat 9:7 an domadder och de Match.D'Partie huet 3 Stonnen a 37 Minutte gedauert.Beim Grand Slam fält d'Entscheedung am 5. Saz net am Tiebreak, mä d'Partie geet esou laang weider bis ee vun de Spiller zwee Punkten Avance huet.De Gilles Muller (ATP-26) steet elo zu Wimbledon am 3. Tour vum Haapttableau a kritt et do mam Brit Aljaz Bedene (ATP-58) ze dinn.En Donneschdeg spillt de Gilles Muller am Dubbel, zesumme mat sengem amerikanesche Partner Sam Querrey géint déi kroatesch Koppel Nikola Mektic/Franco Skugor.