© afp

D'Fola Esch hat den Allersmatch mat 2:1 géint Milsami gewonnen. D'Goaler fir d'Fola haten denan der 4. Minutt an den Hadji an der 80. Minutt geschoss. D'Chance et an déi 2. Ronn vun der Europa League-Qualifikatioun ze packen ass also do.D'Partie tëscht Milsami an der Fola fänkt en Donneschdeg um 17 Auer un. D'Partie gëtt mat enger Kamera an ouni Commentaire iwwerdroen.Déifferdeng hat den Allersmatch auswäerts mat 0:2 verluer. Si mussen deemno eng Schëpp drop leeën fir et an déi nächst Ronn ze packen. Dës Partie gëtt um 19 Auer en Donneschdeg ugepaff. Si gëtt mat 3 Kameraen a Commentaire vum Nico Keiffer a Jeff Kettenmeyer iwwerdroen.