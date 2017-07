À partir de juillet 2017, la consultation de certains résultats du médico-sportif est disponible via MyGuichet et ceci pour les sportifs eux-mêmes ainsi que pour les fédérations sportives agréées pour leur licenciés.



Le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant le contrôle médico-sportif des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées prévoit pour la plupart des disciplines sportives un contrôle médical obligatoire à différentes échéances d’âge dont notamment à l’âge de 7, 12, 15, 20, 30 40, 45 et 50 ans, respectivement lors de la première délivrance d’une licence.



Dorénavant les sportifs et les fédérations sportives agréées pour leurs licenciés pourront consulter les aptitudes (apte, apte sous réserve, inapte) et les dates des réexamens obligatoires via MyGuichet.



Les sportifs qui ont passé ce contrôle pourront accéder directement à leurs données personnelles, depuis leur espace privé via l’onglet «Mes données». Dans la rubrique «Loisirs», le sportif pourra consulter son aptitude auprès des différentes fédérations sportives pour lesquelles il a passé un examen, mais aussi celles de ses enfants mineurs.



De leur côté, les fédérations pourront accéder aux données concernant les aptitudes de leurs sportifs depuis leur espace professionnel après en avoir reçu au préalable la certification de cet espace par le Service médico-sportif du ministère des Sports via la démarche prévue à cet effet.



La recherche des données se fait sur base du nom du licencié et de sa date de naissance ou de son numéro d’identification national.



Pour les sportifs et les fédérations, les avantages sont ainsi nombreux:

accessibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7;

réception instantanée des conclusions des examens;

plus besoin d’attendre un courrier;

plus besoin de demande d’info par téléphone;

sécurisation des données.

Trois moyens sont mis en œuvre pour garantir la protection des données:

chaque utilisateur doit s’authentifier au moyen d’un produit LuxTrust ou de sa carte d’identité électronique (eID);

un log d’audit permet en cas de litige de retracer quel utilisateur a accédé à quelle(s) donnée(s);

les fédérations doivent au préalable faire certifier leur espace professionnel par le ministère des Sports en vue de pouvoir accéder à la consultation des aptitudes de leurs sportifs.

Cette nouvelle fonctionnalité développée par le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE), en étroite collaboration avec le Service médico-sportif du ministère des Sports, s’inscrit dans la volonté du gouvernement et du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Dan Kersch, de simplifier le quotidien des utilisateurs par l’usage des nouvelles technologies (Digital First) et d’amener plus de transparence dans les échanges entre l’administration de l’État, les citoyens et les fédérations.



L’ensemble de ces avancées s’inscrit dans le cadre de l’initiative «Einfach Lëtzebuerg» et visent le développement accéléré d’une administration numérique toujours plus performante, au service de l’entreprise et du citoyen. Le programme «Einfach Lëtzebuerg» cherche à réduire les contraintes administratives, à supprimer les charges réglementaires ainsi qu’à simplifier et améliorer la conception et la qualité des législations et des processus pour atteindre les objectifs stratégiques du gouvernement.



Guichet.lu est l’interlocuteur privilégié des citoyens et entreprises dans le cadre de leurs démarches quotidiennes et administratives.