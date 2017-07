REPLAY - De leschte Match nach eemol kucken

Goal - de ganze Match (28.05.2017) Den F91 Diddeleng konnt sech an der Finale mat 4-1 géint d'Fola duerchsetzen an esou den Doublé feieren.

D'Fola Esch hat den Allersmatch mat 2:1 géint Milsami gewonnen. D'Goaler fir d'Fola haten den Dallevedove an der 4. Minutt an den Hadji an der 80. Minutt geschoss. D'Chance et an déi 2. Ronn vun der Europa League-Qualifikatioun ze packen ass also do.D'Partie gëtt mat enger Kamera an ouni Commentaire iwwerdroen.