De Retourmatch Déifferdeng 03 géint Zira um Donneschdeg den Owend um 19.00 Auer kënnt Dir am Stream op RTL.lu suivéieren.

Déifferdeng hat den Allersmatch auswäerts mat 0:2 verluer. Si mussen deemno eng Schëpp drop leeën fir et an déi nächst Ronn ze packen. Dës Partie gëtt um 19 Auer en Donneschdeg ugepaff.



Si gëtt mat 3 Kameraen an ouni Commentaire iwwerdroen.



Partie gëtt um Radio live iwwerdroen.