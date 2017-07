Sport: Am meeschte gelies

De Champion Diddeleng reest um 1. Spilldag bei deen aneren Opsteiger Hueschtert, Déifferdeng kritt et mat Mondorf ze dinn, US Esch empfänkt d'Escher Jeunesse, Péiteng spillt géint Hamm, Rodange fiert op Stroossen, d'Fola a Rouspert spille géinteneen an d'Union Lëtzebuerg trëtt doheem géint Nidderkuer un.



De Championnat kënnt den 19. Mee dat anert Joer da mam 26. a leschte Spilldag op en Enn.



Programm vun der BGL Ligue



Programm vun der Éirepromotioun