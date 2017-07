© afp

De Gilles Muller an säin amerikanesche Partner Sam Querrey hunn a 5 Sätz mat 6:7, 6:7, 6:4, 6:3 an 1:6 verluer. Domadder ass et den Out am 1. Tour fir de Lëtzebuerger.Am Eenzel steet de Gilles Muller jo am 3. Tour a kritt et do mam Brit Aljaz Bedene ze dinn.Fir d'ass d'Aventure beim Grand Slam eriwwer. Si huet um Donneschdeg am Dubbel mat hirer Lettescher Partnerin Anastasija Sevastova an 2 Sätz mat 1:6 a 6:7 géint d'Koppel Soylu/Wongteanchai verluer.Fir d'Mandy Minella war et de leschten Tournoi elo mécht Si eng Babypaus. Am Dezember kréien d'Lëtzebuergerin an hire Mann, den Tim Sommer, e klengt Meedchen.