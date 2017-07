© afp

De Gilles Muller huet et fir d'éischte Kéier a senger Karriär an déi zweet Woch, d'Aachtelsfinale, zu Wimbledon gepackt.Den éischte Saz konnt de Lëtzebuerger no Tiebreak mat 7:6 (7:4) gewannen. Am Zweeten ass de Gilles Muller direkt am Ufank gebreaked ginn, konnt dem Brit duerno awer nees den Opschlag ofhuelen. E weidere Break ass dem Lëtzebuerger duergaangen fir de Saz mat 7:5 ze gewannen. Am drëtte Saz huet de Gilles Muller säi Spill weider duerchgezunn an dëse mat 6:4 gewonnen. Domadder wënnt de Spiller vun der Spora an 3 Sätz géint den Aljaz Bedene a steet am 4. Tour zu Wimbledon.An der Aachtelsfinale spillt de Lëtzebuerger elo entweder géint de Spuenier Rafael Nadal, d'Nummer 2 op der Welt, oder de Russ Karen Khachanov, d'Nummer 34 op der Welt.2005 hat de Gilles Muller zu Wimbledon am 2. Tour a 4 Sätz géint de Rafael Nadal gewonnen.