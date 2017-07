Am Prozess war de Messi zu 21 Méint Prisong veruerteelt ginn, ma a Spuenien muss een d'Strof net ofsetzen, wann déi ënner 24 Méint läit.Dat zoustännegt Geriicht huet d'Prisongsstrof awer elo an eng Geldstrof ëmgewandelt. De Footballer muss eng Strof vun 252.000 Euro bezuelen. Och dem Messi säi Papp muss net 15 Méint an de Prisong, mä eng Geldstrof vun 180.000 Euro bezuelen, datt sinn ëmgerechent 400 Euro pro Dag, wou si hätte sollten an de Prisong goen.Béid haten déi Geldstrof vun 3,5 Milliounen Euro, fir déi si scho veruerteelt goufen, direkt bezuelt. Dëst war och ee vun de Grënn, wisou d'Prisongsstrof ëmgewandelt gouf.