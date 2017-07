Am drëtten Tour zu Wimbledon hat de Gilles Muller an der Partie géint den Aljaz Bedene bei sengem Service e „jeu blanc“ mat 4 Acen.

De Gilles Muller iwwer d'Iddi vum "Mulles"



Esou direkt gëtt et keen Numm dofir.Genee wéi et z.B. am Football de Panenka an am Handball de Kempa fir e spezielle Geste gëtt, kéint een am Tennis jo der Meenung sinn, datt de perfekte Jeu, de Numm „Mulles“ misst kréien.Dat heescht, wann ee bei eegenem Service e „jeu blanc“ mat 4 Acen mécht, wär dat e „Mulles!.

Am éischte Saz beim Stand vu 5:5 hat de Lëtzebuerger Opschlag a bréngt direkt 4 Assen duerch, fir 6:5 a Féierung ze goen an de Saz dono ze gewannen. Hei e klengen Zesummeschnëtt:

Gilles Muller no der Victoire um Mikro vum Franky Hippert