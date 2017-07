Den Garry Assel gëtt den 13. bei den „European Skyrunning Championships” an Frankräich.

Dës exceptionnell Course iwer 70 Kilometer, den héchst geleeënen Trail mat ënner anerem der Grande Motte, gëtt gewonnen vum aktuellen Trail Weltmeeschter Luis Alberto Hernando aus Spuenien. Den Garry Assel klasséiert sech als 13. an enger Zäit vun 9 Stonnen 56 Minutten an 15 Sekonnen.