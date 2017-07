De Serb konnt sech an 3 Sätz (6-4, 6-1 a 7-6) géint den Ernests Gulbis behaapten. An de weidere Partien konnt sech den Thomas Berdych an 3 Säz géint David Ferrer duerchsetzen an de Gael Monfils verléiert an 5 Sätz géint den Adrian Mannarino.Den Andy Murray an de Rafael Nadal haten sech e Freideg schonn fir Aachtelsfinall qualifizéiert.