Do muss sech de Lëtzebuerger e Méindeg an der zweeter Partie no 14 Auer, also ongeféier géint 16 Auer, géint de Spuenier Rafael Nadal, d'Nummer 2 op der Welt duerchsetzen.



Mir iwwerdroen de Match mat Live-Commentaire am Stream op rtl.lu an op der App.