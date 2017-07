D'Mandy Parracho an de Gilles Mores souwéi d‘Martine Keller an de Chris Fuchs konnte sech di 1. Plaz an d'Goldmedaile sécheren.

© Tom Hoffmann

No de gudde Resultater bei der Weltmeeschterschaft zu Oberthal (Däitschland), räissen di gutt Nouvellen aus dem Sportkeelen net of. Beim Lorys Tandem Cup zu Langenfeld (Däitschland) konnten d’Weltmeeschterkoppel am Mixte, d‘Mandy Parracho an de Gilles Mores, souwéi d‘Martine Keller an de Chris Fuchs sech di 1. Plaz an d’Goldmedaile sécheren.

No 1996 an 2008 ass et den 3. Titel beim Lorys Tandem Cup fir Lëtzebuerg!