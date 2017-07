Um Samschdeg war d'Finale vun der Coupe bei de Minimes, dat zu Remerschen tëscht dem F91 Diddeleng an der Entente Osten.

No 5 Eelefmeter konnt sech d'Entente e Samschdeg den Owend zu Remerschen géint den F91 duerchsetzen.Déi éischt Halleffinale vum F91 géint Rouspert hat jo musse widderholl ginn, well just 3 amplaz 5 Eelefmeter geschoss gi waren.