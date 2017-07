De Valentin Wernz konnt sech no 750 Meter Schwammen, 20 Kilometer Vëlo a 5 Kilometer Lafen iwwerraschend duerchsetzen. De Bob Haller hat als 11. ee Retard vu 36 Sekonnen op de Gewënner.Bei den Damme gëtt d'Pia Wiltgen dat 24. ënner 31 Athletinnen.De Philippe Lamberty, Tom Kreier an Claude Lucas ware beim Ironman 70.3 zu Jonkoping an Schweden um Depart. De Philippe Lamberty konnt no engem duerchschnëttlechen Vëlofueren, ma engem ganz gudden Lafen bei de Profien den 8. ginn an domat am Generalklassement eng 9. Plaz erreechen.Den Tom Kreier ass bei de Profien den 9. ginn an am Generalklassement kënnt hien op déi 14. Plaz. Hie konnt haut virun allem eng gutt Vëlo- an Lafleeschtung ofruffen.De Claude Lucas ass den 29. ginn am Generalklassement an huet an senger Altersklasse awer eng super 3. Plaz beluecht, just eng Minutt hannert dem Éischten.