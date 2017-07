D'Anetta Mosr krut schonns beim U18 European Cup eng Medaile.

D'Lëtzebuerger trieden a 4 verschiddenen Disziplinnen un. An der Liichtathletik triet d'Lena Kieffer un.Am Cyclissem gi bei den Dammen d'Nina Berton, d'Elisa Kockelmann un den Depart. Bei den Hären sinn et de Loïc Bettendorf, de Jang Leyder, de Jordi Wagner.Beim Judo sinn d'Anetta Mosr an d'Klara Mosr selektionéiert ginn.D'Emma Peters an d'Laura Vanderschrick si beim Schwammen dobäi, genau ewéi de Rémi Fabiani, de Mats Kemp, de Bob Sauber an de Yann Van Den Bossche.