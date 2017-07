Um Enn vun deene 7 Manchen ass eng gutt 4. Plaz erausgesprongen fir d'Lëtzebuerger Schëff, dat bei staarker Konkurrenz. Gewonnen huet d'Equipe Espresso2 aus Frankräich.

Communiqué de Presse

Voile : Championnats d’Europe IRC à Marseille du 5 au 9 juillet

Le voilier Luxembourgeois TEAM VITO2 se classe 4ème

Une belle place pour le bateau luxembourgeois. TEAM VITO2, barré par son propriétaire Gian Marco Magrini, se classe au pied du podium après 7 manches courues entre jeudi et dimanche dans un vent très capricieux et faible face à une forte concurrence européenne.

Le plateau du Championnat d’Europe à Marseille était relevé avec 500 marins, des bateaux représentants plusieurs nations européennes et surtout des skippers de renom parmi lesquels des champions olympiques (Louis Doreste, Espagne sur un concurrent italien), des vainqueurs de de la Coupe America (Ed Baird, USA sur un bateau maltais), des vainqueurs de la course du Figaro (Jean Paul Mouren, France). Les courses ont été très serrées et le titre de Champion d’Europe IRC Equipage revient à l’équipage français d’Expresso2 qui succède donc à l’irlandais Anchor Challenge vainqueur en 2016.

« Nous étions partis avec un secret espoir de nous battre pour le podium. Cet objectif était réaliste du fait de nos performances récentes dans les grosses régates auxquelles nous avons participé. L’enjeu et la pression de vouloir bien faire nous ont joué des tours et les adversaires en ont profité pour nous marcher dessus » commente le skipper Gian Marco Magrini. « Nous sommes plus performants dans le gros temps et un vent fort. Or, pendant quatre jours, nous avons du nous battre dans du petit temps. Nous mesurons là le travail qui nous reste à accomplir pour être plus performant au haut niveau dans toutes les conditions» ajoute-t-il.

Pour l’équipage luxembourgeois, qui navigue surtout en Méditerranée, il reste donc l’objectif du Championnat de Méditerranée 2017 dont les dernières épreuves se dérouleront à l’automne.

Notes à propos du championnat d’Europe:

La jauge IRC est une jauge de course internationale reconnue par World Sailing, Fédération internationale de voile, créée en 2000 à partir du Channel Handicap System, destinée au calcul du temps compensé par un handicap pour les courses de voiliers. L'IRC permet de faire courir ensemble et de manière équitable des bateaux de tailles et de conceptions différentes.

L’Union nationale pour la course au large (UNCL) est un club nautique français dédié à l'organisation technique de courses au large et de courses transatlantiques sur voiliers: Tour de France à la voile, le Challenge national UNCL, le Défi français (pour la Coupe de l'America), la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre. En collaboration avec le club britannique Royal Ocean Racing Club (RORC), l'UNCL gère les règles et contrôle la jauge IRC (handicaps des voiliers de course).

TEAM VITO2 est un projet sportif luxembourgeois de développement d’une équipe de voile de compétition permettant à des jeunes de faire de la voile de haut niveau.