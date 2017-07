D'Angelique Kerber war zanter dem 12. September d'Nummer 1 an der Tennis Weltranglëscht bei den Dammen.

© afp

Dës Plaz huet d'Kerber elo duerch d'Néierlag an der Aachtelsfinall zu Wimbledon verluer. Hei verléiert déi däitsch Spillerin an 3 Sätz géint d'Spuenierin, Muguruza.No 34 Wochen un der Spëtzt, steet d'Kerber ab nächste Méindeg nëmme méi op Plaz dräi vun der Weltranglëscht. D'Simona Halep aus Rumänien an d'Karolina Pliskova aus Tschechien zeie laanscht. Wie vu béiden d'Féierung iwwerhëlt ass nach net kloer.