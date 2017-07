X

Back in 2005, Gilles Muller beat Rafael Nadal in the second round of #Wimbledon



Could we be in for a repeat on #ManicMonday?#Wimbledon pic.twitter.com/06KyaevDcN — Wimbledon (@Wimbledon) 10. Juli 2017

Wimbledon: Interview mam Prënz Felix, vum Raphaëlle Dickes ... dat an der Emissioun vum Michèle Reiter.



2005 sinn déi zwee schonn openee getrueden zu Wimbledon, deemols am zweeten Tour an do huet de Gewënner Gilles Muller geheescht.Dem entspriechend nervös schéngt de Spuenier och virum Match gewierscht ze sinn.

After winning 28 straight Grand Slam sets, Rafael Nadal drops the opener against Gilles Muller 6-3



He could be in for a bumpy #ManicMonday pic.twitter.com/6GMgVsoLl3 — Wimbledon (@Wimbledon) 10. Juli 2017

Nadal on the brink?



The No.4 seed trails Gilles Muller by two sets as he bids to reach his first #Wimbledon quarter-final since 2011 pic.twitter.com/EmQXmZOjCG — Wimbledon (@Wimbledon) 10. Juli 2017

Only twice before has Nadal won from two sets down at #Wimbledon



Listen LIVE as he bids for a third: https://t.co/3yBtAroye6#ManicMonday pic.twitter.com/BGXVpxufsD — Wimbledon (@Wimbledon) 10. Juli 2017

Out comes the fist pump...💪



Rafael Nadal begins his comeback bid by taking the third set against Gilles Muller 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/s7hV9Vgo9A — Wimbledon (@Wimbledon) 10. Juli 2017

When you keep your #Wimbledon dreams alive...@RafaelNadal takes the fourth set 6-4 to force a decider against Gilles Muller #ManicMonday pic.twitter.com/IVqNcLvSgD — Wimbledon (@Wimbledon) 10. Juli 2017

Kloer war, dass de Gilles Muller et net sollt einfach kréien géint de Rafael Nadal. Ma am éischte Jeu huet de Lëtzebuerger direkt seng Stäerkt gewisen. Zwee Winnere mam Opschlag an een Ass hunn dem Lëtzebuerger zu sengem éischte Jeu verhollef.Ma de Spuenier huet am zweete Jeu gewisen, dass och hie bei eegenem Opschlag schwéier ze schloen ass. Am drëtte Jeu huet de Gilles Muller du schonns een éischt Konschtwierk fäerdeg bruecht. Mat engem Jeu blanc ass de Muller mat 2:1 a Féierung gaangen. Dëst Konschtwierk huet de Spuenier dunn am nächste Jeu widderholl.Beim Stand vun 2:2, hat de Spuenier ee Breakball, mee de Mulles konnt mat gudden Opschléi säin Opschlag halen an esou stoung et 3:2 fir de Lëtzebuerger.Bei Opschlag Nadal huet de Gilles Muller du gewisen, dass hien net nëmmen ee gudden Opschlag huet. De Lëtzebuerger konnt ee Break realiséieren a säin Avantage domat ausbauen.Mat 6:3 konnt de Gilles Muller den éischte Saz fir sech entscheeden a goung domat iwwerraschend mat 1:0 a Féierung. Nodeems den Nadal 28 Sätz hannertenee gewonnen hat bei Grand Slams, ass dëst den éischte Sazverloscht fir de Spuenier.Den zweete Saz huet ugefaange mat Opschlag fir den Nadal. Bis zum 8. Jeu konnten allen zwee Spiller hiren Opschlag relativ souverän gewannen. Ma am 8. Jeu hat den Nadal zwee Breakbäll, ma hei huet de Lëtzebuerger nees super reagéiert, säin Opschlag sécher an d'Feld bruecht a konnt domat awer nees op 4:4 ausgläichen.Am uschléissende Jeu konnt de Mulles de Spuenier schonn nees breaken fir mat 5:4 a Féierung ze goen. Elo hat de Lëtzebuerger et bei eegenem Opschlag an der Hand. De Lëtzebuerger konnt sech och dësen zweete Saz sécheren a koum der Sensatioun ëmmer méi no.Am drëtte Saz ass den Nadal du wakereg ginn. Nodeems se allebéid hiert éischt Opschlagspill konnten duerchbréngen, huet den Nadal beim Stand vun 2:1 aus senger Siicht, ee Break realiséiert a konnt esou mat 3:1 a Féierung goen.Statistesch gesinn, ass dësen 2:0 Avantage an de Sätz och gutt fir de Lëtzebuerger, well den Nadal huet eréischt zwee Matcher zu Wimbledon gewonnen, wou en zwee Sätz hanne war.An dësem drëtte Saz huet de Spuenier allerdéngs näischt méi ubrenne gelooss a wënnt de Saz mat 6:3.Am véierte Saz huet de Gilles Muller mat eegenem Service konnten a Féierung goen. Allerdéngs huet den Nadal erëm konnte gläich zeien. Beim Stand vun 1:1 hat den Nadal och nees ee Breakball, ma de Mulles huet sech do nach eng Kéier konnte retten.Beim Stand vun 2:2 war et dunn awer esou wäit. Den Nadal hat 3 Breakbäll, dës konnt de Muller nach allen dräi ofwieren, ma uschléissend huet den Nadal sech nach ee Breakball erkämpft an dëse konnt de Spuenier notze fir 3:2 a Féierung ze goen.Am restleche Verlaf vum Saz hu béid Spiller konnten hir Service duerchbréngen, sou dass de Saz mat 6:4 un de Spuenier gaangen ass. Esou huet missen an ee 5. an entscheedende Saz goen.Am leschte Saz konnte béid Spiller zum Ufank hiren Opschlag duerchbréngen. Et gouf sech absolut näischt méi geschenkt, all Jeu war knapp an ëmkämpft.Beim Stand vu 5:4 aus siicht vum Lëtzebuerger hat de Mulles zwee Matchbäll. De Spuenier konnt allerdéngs mat gudde Servicer alle béid ofwieren an esouguer op 5:5 stellen.Mat engem Jeu blanc konnt de Mulles allerdéngs nees op 6:5 erhéijen. Dorpshi war et nees ee knappt Opschlagspill vum Nadal, an awer konnt d'Nummer 2 vun der Welt erëm egaliséieren.Beim Stand vu 6 zu 6 hat den Nadal ee Breakball, dëse konnt de Schëfflenger awer mat engem Ass ofwieren a mat 7:6 a Féierung goen.Den Nadal konnt awer nees egaliséieren.Beim Stand vun 9:9 hat den Nadal 5 Breakbäll, ma de Muller konnt déi alle 5 nervestaark ofwieren an op 10:9 stellen.Am uschléissende Jeu hat de Mulles nees 2 Matchbäll, mee och dës konnt hien net verwäerten.De Mulles konnt beim stand vu 14:13 ee Break realiséieren a konnt esou mat 15:13 gewannen a steet domat an der Véierelsfinall. De Lëtzebuerger bezwéngt d'Nummer 2 vun der Welt an engem sensationelle Match.De leschten an entscheedende Saz huet ganzer 135 Minutte gedauert. Am nächsten Tour e Mëttwoch waart de Marin Cilic.