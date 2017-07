An der zweeter Ronn vun der Qualifikatioun fir d'Championsleague spillt den F91 Diddeleng um Mëttwoch den Owend am Allersmatch géint APOEL Nikosia. De Match gëtt um 19 Auer zu Nikosia ugepaff. D'Partie gëtt den Owend live op RTL.lu an op der App iwwerdroen.



De Retourmatch gëtt dann d'nächst Woch den 19. Juli zu Diddeleng gespillt.



An der zweeter Ronn vun der Qualifikatioun fir d'Europaleague spillt och d'Fola haut géint Inter Baku. D'lescht Woch hate si am Retourmatch 1-1 géint Milsami Orhei aus Moldawien gläichgespillt. Et ass fir d'éischte Kéier an der Geschicht vun deenen Escher, dass si an der Qualifikatioun een Tour virukomm sinn. Haut kritt d'Equipe ronderëm de Jeff Strasser et am Aserbaidschan mam Éischtligist Inter Baku ze dinn. D'Partie gëtt um 18 Auer den Owend ugepaff.



Nieft der Fola huet et och de Progrès Nidderkuer et an déi zweet Ronn vun der Europaleague Qualifikatioun gepackt. Si spillen en Donneschdeg den Owend heiheem géint Limassol. Wéi et um Mëttwoch de Moien an engem Communiqué heescht, sinn nach Ticketen ze kréien. De Match fänkt ëm 19.45 Auer un. Den 20. Juli ass dann de Retourmatch.



2ème tour EUROPA LEAGUE

F.C. Progrès Niederkorn vs AEL Limassol F.C.

CE JEUDI 13 JUILLET 2017

Ouverture Fan Village à 17h00

Coup d'envoi à 19h45

2/3 des tickets VENDUS!



Points de préventes :



BUREAU DU STADE

130, route de Bascharage

Niederkorn

de 8h00 à 12h00 et de

13h00 à 18h00.



RESTAURANT-BRASSERIE

LO STADIO

58, rue de l’Eglise

Niederkorn

entre 8h00 et 22h00.