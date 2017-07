Hei am Bild d'Victoria Azarenka no senger Victoire am drëtten Tour zu Wimbledon. © afp

Hei d'Kiki Bertens bei engem Tournoi am Mee zu Roum. © afp

Eugénie Bouchard fir d‘3. Kéier op der Kockelscheier (16.05.2017) D'Kanadierin a fréier Nummer 5 op der Welt ass déi éischt Spillerin, déi offiziell fir den Tournoi op der Kockelscheier confirméiert gouf.

Erklärung Mandy Minella (07.07.2017) ...

Vum 14. Oktober bis den 21. Oktober steet d'Kockelscheier nees ganz am Zeeche vum Tennis. Samschdes de 14. Oktober a Sonndes de 15. Oktober ass d'Qualifikatioun a Méindes de 16. Oktober fänkt et da richteg u mam 1. Tour.D'Finale ass dann den 21. Oktober, Samschdes ab 3 Auer. Et ginn dann och erëm iwwer déi ganz Woch vill Leit erwaart op der Kockelscheier.D'Präsenz vun der Gewënnerin vum Joer 2011 a fréier Nummer 1 vun der Welt, Victoria Azarenka a vum Kiki Bertens si public gemaach ginn. D'Kiki Bertens, aktuell Nummer 24 op der Welt ass wuel favoriséiert, dëst och well d'Azarenka, dat am Dezember 2016 ee Kand krut, eréischt am Juni nees zeréck op een Tennisterrain komm ass. Trotz allem bleift net ze vergiessen, dass d'Wäissrussin schonns zwee Grand Slams gewanne konnt an ass also net ze ënnerschätzen.Kloer war jo och schonns, dass d'Eugenie Bouchard dëst Joer géing op d'Kockelscheier kommen. Déi 23 Joer al Kanadierin war och schonns d'Nummer 5 vun der Welt. Aktuell steet d'Bouchard op der 61. Plaz vun der Weltranglëscht.Mëttlerweil ass jo och schonns gewosst, dass d'Mandy Minella dëst Joer net wäert untrieden.