E Mëttwoch war den Tirage an der Coque um Kierchbierg vun de Gruppen fir d'Equippen-Europameeschterschaft am Dëschtennis, déi vum 13. bis de 17. September op der nämmlechter Plaz ass.D'FLTT-Damme ronderëm d'Ni Xia Lian kréien et mat Rumänien, der Tierkei an Holland ze dinn.D'Lëtzebuerger Häre mat Gilles Michely a Co. spille géint Schweden, Griichenland a Russland.