Domat dierfe sech déi Escher berechtegt Hoffnunge maachen, och déi zweet Ronn vun der Qualifikatioun fir d'Europa League ze iwwerstoen. Eng besser Ausgangspositioun wier natierlech en 0:0 gewiescht - duerno hat et och bis déi 89. Minutt ausgesinn, wéi de Seyidov fir "Inter Baki" den 1:0 markéiert huet.



De Retourmatch ass en Donneschdeg, 20. Juli zu Esch.



D'Fola hat sech an der éischter Ronn géint Milsami Orhei aus Moldawien duerchgesat. Et war fir d'éischte Kéier an der Geschicht vun deenen Escher, dass si an der Qualifikatioun een Tour virukomm sinn. 7 Mol hate se et probéiert.



An der zweeter Ronn vun der Qualifikatioun fir d'Champions League spillt den F91 Diddeleng den Ament nach géint APOEL Nikosia. Hei geet et bei de Livestream.



De Retourmatch gëtt dann d'nächst Woch den 19. Juli zu Diddeleng gespillt.

De Progrès Nidderkuer konnt sech jo sensationell an der éischter Ronn vun der Europa League géint d'Rangers vu Glasgow behaapten a spillt am Allermatch en Donneschdeg den Owend heiheem géint Limassol. Den 20. Juli ass dann de Retourmatch.